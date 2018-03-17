Україна залишилась без ще одного атомного енергоблоку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Сьогодні вночі другий енергоблок Рівненської АЕС відключено від енергомережі для проведення ремонту, передає УНН з посиланням на повідомлення “Енергоатому”.
“17 березня 2018 року о 00:02 енергоблок № 2 Рівненської АЕС відключено від енергомережі для проведення середнього планово-попереджувального ремонту, розрахованого на 45 календарних діб”, — сказано у повідомленні.
Як уточнили у компанії, станом на 8 годину ранку у роботі перебувають енергоблоки № 1 та № 4 Рівненської АЕС. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.
При цьому, на третьому енергоблоці РАЕС триває 100-а доба планово-попереджувального ремонту. Всі роботи виконуються згідно з графіком. Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.
Таким чином, наразі працюють два з чотирьох енергоблоків станції.
Раніше повідомлялось, що енергоблок № 4 Запорізької АЕС відключили від енергомережі для проведення планового ремонту.
Нагадаємо, станом на 1 березня в роботі перебувало 12 із 15 енергоблоків на атомних станціях України.