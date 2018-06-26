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Украина остается стратегически важной транзитной страной для ЕС - премьеры Украины и Дании

Украина остается стратегически важной транзитной страной для ЕС - премьеры Украины и Дании

Киев  •  УНН

 • 4532 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Украина с 2014 года прошла долгий путь, не в последнюю очередь благодаря воле украинского народа и активному гражданскому обществу, а также с помощью твердой поддержки международного сообщества. При этом Украина остается стратегически важной транзитной страной для поставок газа в ЕС. Об этом отметили в совместной статье в EU Observer премьер-министр Дании Ларс Локке Расмуссен и премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.

Отмечается, что правительство Украины для обеспечения экономического роста, эффективного управления, содействие развитию человеческого капитала, обеспечение верховенства права и борьбы с коррупцией начал программу реформ, включая пенсионную реформу, образования и здравоохранения, подготовку основы для прозрачных практик приватизации и эффективного управления государственными предприятиями.

Кроме того, казавно, что в Украине правительство начало реформы в банковском секторе, энергетическом секторе, государственных закупках, государственном управлении и децентрализации, только отметив несколько.

Благодаря этим усилиям по реформированию Украины раскрывает свой потенциал. С Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС и безвизовых Украина приблизилась к ЕС, пишут министры.

Как отмечается, торговля с ЕС значительно расширилась за последние два года, вырос и потенциал.

"Важными шагами также членство Украины в Энергетическом союзе и ее дальнейшая работа по обеспечению полной интеграции в европейский энергетический рынок. Кроме того, Украина остается стратегически важной транзитной страной для поставок газа в ЕС. Безусловно, Украина многое предложить своим европейским соседям", - отметили Гройсман и Расмуссен.

Напомним, Дания предложила обсудить " Северный поток-2 " на общеевропейском уровне.

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