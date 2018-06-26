Україна залишається стратегічно важливою транзитною країною для ЄС - прем'єри України та Данії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Україна з 2014 року пройшла довгий шлях, не в останню чергу завдяки волі українського народу та активному громадянському суспільству, а також за допомогою твердої підтримки міжнародного співтовариства. При цьому Україна залишається стратегічно важливою транзитною країною для постачання газу до ЄС. Про це зазначили у спільній статті в EU Observer прем'єр-міністр Данії Ларс Локке Расмуссен та прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
Зазначається, що уряд України задля забезпечення економічного зростання, ефективного управління, сприяння розвитку людського капіталу, забезпечення верховенства права та боротьби з корупцією розпочав програму реформ, що включає пенсійну реформу, освіти та охорони здоров'я, підготовку основи для прозорих практик приватизації та ефективного управління державними підприємствами.
Крім того, казавно, що в Україні уряд розпочав реформи в банківському секторі, енергетичному секторі, державних закупівлях, державному управлінні та децентралізації, лише зазначивши кілька.
Завдяки цим зусиллям з реформування Україна розкриває свій потенціал. З Угодою про асоціацію між Україною та ЄС та безвізом Україна наблизилась до ЄС, пишуть міністри.
Як зазначається, торгівля з ЄС значно розширилася протягом останніх двох років, зріс і потенціал.
"Важливими кроками є також членство України в Енергетичному союзі та її подальша робота з забезпечення повної інтеграції в європейський енергетичний ринок. Крім того, Україна залишається стратегічно важливою транзитною країною для постачання газу до ЄС. Безперечно, Україна має багато чого запропонувати своїм європейським сусідам", - зазначили Гройсман та Расмуссен.
Нагадаємо, Данія запропонувала обговорити "Північний потік-2" на загальноєвропейському рівні.