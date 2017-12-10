Украина призвала РФ прекратить репрессии в Крыму и освободить политзаключенных

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 9365 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 22329 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 100481 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 110186 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130742 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106573 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108188 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113227 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117425 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123203 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

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Актуальное
Украина призвала РФ прекратить репрессии в Крыму и освободить политзаключенных

Украина призвала РФ прекратить репрессии в Крыму и освободить политзаключенных

Киев  •  УНН

 • 11730 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Требуем от РФ прекратить репрессии в оккупированном Крыму, освободить всех политзаключенных и незаконно удерживаемых лиц. Об этом заявила в День прав человека спикер МИД Украины Марьяна Беца, передает УНН.

"День прав человека. Требуем от РФ прекратить репрессии в оккупированном Крыму, освободить всех политзаключенных и незаконно удерживаемых лиц", - написала Беца.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко в обращении по случаю Международного дня прав человека заявил, что каких бы усилий не прилагала Москва, все злодеяния, творимые оккупантом на нашей земле, методично фиксируются в Гааге.

Напомним, ежегодно 10 декабря международное сообщество отмечает День прав человека (Human Rights Day). Именно в этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека - первый универсальный международный акт по правам человека.

Украинские Национальные Новости

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