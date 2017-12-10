Украина призвала РФ прекратить репрессии в Крыму и освободить политзаключенных
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Требуем от РФ прекратить репрессии в оккупированном Крыму, освободить всех политзаключенных и незаконно удерживаемых лиц. Об этом заявила в День прав человека спикер МИД Украины Марьяна Беца, передает УНН.
"День прав человека. Требуем от РФ прекратить репрессии в оккупированном Крыму, освободить всех политзаключенных и незаконно удерживаемых лиц", - написала Беца.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко в обращении по случаю Международного дня прав человека заявил, что каких бы усилий не прилагала Москва, все злодеяния, творимые оккупантом на нашей земле, методично фиксируются в Гааге.
Напомним, ежегодно 10 декабря международное сообщество отмечает День прав человека (Human Rights Day). Именно в этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека - первый универсальный международный акт по правам человека.