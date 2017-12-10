Україна закликала РФ припинити репресії у Криму і звільнити політв'язнів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Вимагаємо від РФ припинити репресії в окупованому Криму, звільнити всіх політв'язнів та незаконно утримуваних осіб. На цьому наголосила у День прав людини речниця МЗС України Мар'яна Беца, передає УНН.
"День прав людини. Вимагаємо від РФ припинити репресії в окупованому Криму, звільнити всіх політв'язнів та незаконно утримуваних осіб", - написала Беца.
Раніше Президент України Петро Порошенко у зверненні з нагоди Міжнародного дня прав людини завив, що яких би зусиль не докладала Москва, усі злодіяння, які чинить окупант на нашій землі, методично фіксуються в Гаазі.
Нагадаємо, щороку 10 грудня міжнародна спільнота відзначає День прав людини (Human Rights Day). Саме у цей день в 1948 році Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини - перший універсальний міжнародний акт з прав людини.