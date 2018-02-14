Украина призвала РФ присоединиться к поиску пропавших без вести в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Украинская сторона во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске призвала РФ пересмотреть свою позицию относительно создания с участием Украины, РФ, Международного Комитета Красного Креста трехстороннего механизма поиска пропавших без вести, в работе которого Россия отказывается участвовать. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер в Facebook, передает УНН.
“Призываем РФ пересмотреть свою позицию относительно важной гуманитарной инициативы — создание с участием Украины, РФ, Международного Комитета Красного Креста трехстороннего механизма поиска пропавших без вести, к работе которого будут приглашены представители ОРДЛО. Пока РФ отказывается участвовать в этой работе”, - говорится в сообщении.
По словам Д.Олифер, украинская сторона и на уровне подгрупп, и в рамках Трехсторонней контактной группы в очередной раз озвучила требование открытия КПВВ “Золотое”.
“Еще раз призываем РФ к выполнению своих обязательств в этом вопросе, которые были взяты на себя в рамках решений лидеров стран нормандской четверки”, — отметила она.
Как сообщал УНН, украинская сторона во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске подчеркнула готовность к компромиссам ради освобождения удерживаемых граждан.