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Україна закликала РФ доєднатись до пошуку зниклих безвісти в зоні АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Українська сторона під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську закликала РФ переглянути свою позицію стосовно створення за участі України, РФ, Міжнародного Комітету Червоного Хреста тристороннього механізму пошуку зниклих безвісти, в роботі якого Росія відмовляється брати участь. Про це повідомила прес-секретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер у Facebook, передає УНН.

“Закликаємо РФ переглянути свою позицію стосовно важливої гуманітарної ініціативи — створення за участі України, РФ, Міжнародного Комітету Червоного Хреста тристороннього механізму пошуку зниклих без вісті, до роботи якого запрошуватимуть представників ОРДЛО. Поки що РФ відмовляється брати участь в цій роботі”, — йдеться в повідомленні.

За словами Д.Оліфер, українська сторона і на рівні підгруп, і в рамках Тристоронньої контактної групи вчергове озвучила вимогу відкриття КПВВ “Золоте”.

“Вкотре закликаємо РФ до виконання своїх зобов’язань в цьому питанні, які були взяті нею на себе в рамках рішень лідерів країн нормандської четвірки”, — зазначила вона.

Як повідомляв УНН, українська сторона під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську наголосила на готовності до компромісів задля звільнення утримуваних громадян.

Українські Національні Новини

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