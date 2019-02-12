Украина обеспечит свободу мореплавания в Азовском и Черном морях
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Украина обеспечит выполнение двусторонних соглашений о свободе мореплавания, в частности - в Азовском и Черном морях. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Измаил Одесской области, передает корреспондент УНН.
"Мы не допустим оккупации Азовского моря и Керченского пролива. Мы обеспечим выполнение двусторонних соглашений о свободе мореплавания, в частности - в Азовском и Черном морях. Мы гарантируем безопасность и защиту национальных интересов Украины", - отметил Глава государства.
По его словам, Украина сейчас является способной противостоять угрозам, созданным Россией во всем черноморском регионе - прежде всего, военным угрозам.
"Агрессия РФ на востоке, аннексия Крыма, агрессия против ВМС Украины в Керченском проливе не изменят нашего статуса морской державы. Присутствие на море - важный национальный интерес. Статус Украины как морской державы - сохраним. Статус Измаила - морских ворот Украины - будем развивать", - добавил Порошенко.
Напомним, Германия готова поддерживать Украину в вопросах сдерживания российской агрессии путем присутствия кораблей ВМС Бундесвера в Черном море.
Свобода судоходства должна быть обеспечена в Керченском проливе и Азовском море на длительной основе.