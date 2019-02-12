Україна забезпечить свободу мореплавання в Азовському і Чорному морях

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Україна забезпечить виконання двосторонніх угод про свободу мореплавання, зокрема, - в Азовському та Чорному морях. Про це заявив Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки до Ізмаїла Одеської області, передає кореспондент УНН.