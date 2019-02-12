Україна забезпечить свободу мореплавання в Азовському і Чорному морях
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Україна забезпечить виконання двосторонніх угод про свободу мореплавання, зокрема, - в Азовському та Чорному морях. Про це заявив Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки до Ізмаїла Одеської області, передає кореспондент УНН.
"Ми не допустимо окупації Азовського моря та Керченської протоки. Ми забезпечимо виконання двосторонніх угод про свободу мореплавання, зокрема, - в Азовському та Чорному морях. Ми гарантуємо безпеку та захист національних інтересів України", - зазначив голова держави.
За його словами, Україна наразі є здатною протистояти загрозам, створеним Росією в усьому чорноморському регіоні – перш за все, військовим загрозам.
"Агресія РФ на сході, анексія Криму, агресія проти ВМС України в Керченській протоці не змінять нашого статусу морської держави. Присутність на морі – важливий національний інтерес. Статус України як морської держави - збережемо. Статус Ізмаїла - морських воріт України - розвиватимемо", - додав Порошенко.
Нагадаємо, Німеччина готова підтримувати Україну в питаннях стримування російської агресії шляхом присутності кораблів ВМС Бундесверу у Чорному морі.
Свобода судноплавства повинна бути забезпечена в Керченській протоці та Азовському морі на тривалій основі.