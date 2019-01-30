Німеччина готова надіслати військові кораблі у Чорне море - Міноборони

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Німеччина готова підтримувати Україну в питаннях стримування російської агресії шляхом присутності кораблів ВМС Бундесверу у Чорному морі. Про це заявили представники уряду Німеччини на зустрічі з заступником міністра оборони України Анатолієм Петренко, передає УНН з посиланням на прес-службу українського оборонного відомства.

Українська делегація на зустрічі з уповноваженим з питань Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії Міністерства закордонних справ Німеччини Міхаелем Зільбертом та з парламентським державним секретарем Бундесверу Томасом Зільберхорном обговорила питання української безпеки.

Зокрема Петренко розповів представникам Німеччини про ситуацію на Донбасі та в Азовсько-Чорноморському регіоні, що характеризується нарощуванням Росією наступальних угруповань поблизу українського кордону, а також мілітаризацією Кримського півострова, де розміщуються ракетні комплекси.

Також урядовці обох країн обговорили перспективи введення миротворчої місії на Донбасі та розміщення в Чорному та Азовському морях спостерігачів ОБСЄ для упередження ескалації конфлікту.

Німецька сторона запевнила у готовності й надалі підтримувати Україну в питаннях деескалації та стримування російської збройної агресії, у тому числі, шляхом забезпечення військової присутності кораблів ВМС Бундесверу в Чорному морі, а також домагатися звільнення українських моряків.

Як повідомляв УНН, згідно з заявою міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса, свобода судноплавства повинна бути забезпечена в Керченській протоці та Азовському морі на тривалій основі. 

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