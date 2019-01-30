Германия готова направить военные корабли в Черное море - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Германия готова поддерживать Украину в вопросах сдерживания российской агрессии путем присутствия кораблей ВМС Бундесвера в Черном море. Об этом заявили представители правительства Германии на встрече с заместителем министра обороны Украины Анатолием Петренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу украинского оборонного ведомства.
Украинская делегация на встрече с уполномоченным по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Министерства иностранных дел Германии Михаэлем Зильбертом и с парламентским государственным секретарем Бундесвера Томасом Зильберхорном обсудила вопрос украинской безопасности.
В частности Петренко рассказал представителям Германии о ситуации на Донбассе и в Азово-Черноморском регионе, которая характеризуется наращиванием Россией наступательных группировок вблизи украинской границы, а также милитаризацией Крымского полуострова, где размещаются ракетные комплексы.
Также чиновники двух стран обсудили перспективы введения миротворческой миссии на Донбассе и размещения в Черном и Азовском морях наблюдателей ОБСЕ для предотвращения эскалации конфликта.
Немецкая сторона заверила в готовности и в дальнейшем поддерживать Украину в вопросах деэскалации и сдерживания российской вооруженной агрессии, в том числе, путем обеспечения военного присутствия кораблей ВМС Бундесвера в Черном море, а также добиваться освобождения украинских моряков.
Как сообщал УНН, согласно заявлению министра иностранных дел Германии Гайко Мааса, свобода судоходства должна быть обеспечена в Керченском проливе и Азовском море на длительной основе.