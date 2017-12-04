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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 9365 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 22338 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 100482 просмотра

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10 марта, 18:32 • 110187 просмотра

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10 марта, 15:15 • 130743 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106573 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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Украина за три года получила около 4 млрд евро от ЕС на инфраструктуру

Украина за три года получила около 4 млрд евро от ЕС на инфраструктуру

Киев  •  УНН

 • 16875 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Европейский союз с 2014 года предоставил Украине 3,8 млрд евро на инфраструктурные проекты. Об этом сообщил на брифинге в Министерстве инфраструктуры посол ЕС, глава Представительства ЕС в Украине Хюґ Мингарелли, передает УНН.

"Каждый год начиная с 2014 года ЕС выделяет Украине деньги на инфраструктурные проекты в форме грантов и программ технической помощи, а также займов от Европейского инвестиционного банка. Всего за это время было выделено 3,8 млрд евро", - отметил он.

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Мингарелли добавил, значительная часть этих денег идет именно на развитие транспорта.

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Как сообщал УНН, Еврокомиссия не может выплатить последний транш в 600 млн евро текущей программы макрофинансовой помощи Украине, поскольку Киев не выполнил всех обязательств.

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