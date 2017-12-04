Украина за три года получила около 4 млрд евро от ЕС на инфраструктуру
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Европейский союз с 2014 года предоставил Украине 3,8 млрд евро на инфраструктурные проекты. Об этом сообщил на брифинге в Министерстве инфраструктуры посол ЕС, глава Представительства ЕС в Украине Хюґ Мингарелли, передает УНН.
"Каждый год начиная с 2014 года ЕС выделяет Украине деньги на инфраструктурные проекты в форме грантов и программ технической помощи, а также займов от Европейского инвестиционного банка. Всего за это время было выделено 3,8 млрд евро", - отметил он.
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Мингарелли добавил, значительная часть этих денег идет именно на развитие транспорта.
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Как сообщал УНН, Еврокомиссия не может выплатить последний транш в 600 млн евро текущей программы макрофинансовой помощи Украине, поскольку Киев не выполнил всех обязательств.