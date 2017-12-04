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Україна за три роки отримала близько 4 млрд євро від ЄС на інфраструктуру

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Європейський союз із 2014 року надав Україні 3,8 млрд євро на інфраструктурні проекти. Про це повідомив на брифінгу у Міністерстві інфраструктури посол ЄС, голова Представництва ЄС в Україні Хюґ Мінґареллі, передає УНН.

"Щороку починаючи із 2014 року ЄС виділяє Україні гроші на інфраструктурні проекти у формі грантів та програм технічної допомоги, а також позик від Європейського інвестиційного банку. Всього за цей час було виділено 3,8 млрд євро", - зазначив він.

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Мінґареллі додав, значна частина цих грошей йде саме на розвиток транспорту.

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Як повідомляв УНН, Єврокомісія не може виплатити останній транш у 600 мільйонів євро поточної програми макрофінансової допомоги Україні, оскільки Київ не виконав усіх зобов'язань.

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