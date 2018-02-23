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10 марта, 17:10 • 77814 просмотра

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10 марта, 16:40 • 80496 просмотра

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10 марта, 15:15 • 107473 просмотра

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Украина за год выполнила лишь 41% обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС

Украина за год выполнила лишь 41% обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС

Киев  •  УНН

 • 10367 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Украина в 2017 году выполнила лишь 41% обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время конференции, посвященной итогам имплементации СА с ЕС за 2017 год, передает корреспондент УНН.

"Верховная Рада выполнила евроинтеграционные обязательства на 30%, правительство - на 42%, все другие органы исполнительной власти - на 50%. В целом продвижение по выполнению Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС, мы продвинулись на 41%", - сообщила она.

При этом вице-премьер заявила, что именно в прошлом году Украине удалось сделать главные евроинтеграционные достижения.

"2017 год был судьбоносным в новейшей истории Украины. Главные евроинтеграционные достижения были сделаны именно в 2017 году", - заявила она.

Как уточнила И.Климпуш-Цинцадзе, этот год запомнится введением безвизового режима.

"Борьба за вступление в действие Соглашения об ассоциации увенчалась успехом. Удалось сделать много и продвинуться во многих сферах: финансовом секторе, энергоэффективности, энергетике, гуманитарной политике и т.д.", - добавила она.

Напомним, Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС заработало в полном объеме с 1 сентября 2017 года.

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