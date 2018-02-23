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Україна за рік виконала лише 41% зобов'язань за Угодою про асоціацію з ЄС

Україна за рік виконала лише 41% зобов'язань за Угодою про асоціацію з ЄС

Київ • УНН

 • 10368 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Україна у 2017 році виконала лише 41% зобов'язань за Угодою про асоціацію з ЄС. Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час конференції, присвяченій підсумкам імплементації УА з ЄС за 2017 рік, передає кореспондент УНН.

"Верховна Рада виконала євроінтеграційні зобов'язання на 30%, уряд – на 42%, усі інші органі виконавчої влади - на 50%. Загалом просування по виконанню Україною Угоди про асоціацію з ЄС, ми просунулися на 41%", - повідомила вона.

При цьому віце-прем'єр заявила, що саме торік Україні вдалося зробити найголовніші євроінтеграційні досягнення. 

"2017 рік був доленосним в новітній історії України. Найголовніші євроінтеграційні досягнення було зроблені саме у 2017 році", - заявила вона.

Як уточнила І.Климпуш-Цинцадзе, цей рік запам'ятається введенням безвізового режиму.

"Боротьба за вступ в дію Угоди про асоціацію увінчалася успіхом. Вдалося зробити багато та просунутися у багатьох сферах: фінансовому секторі, енергоефективності, енергетиці, гуманітарній політиці тощо", - додала вона.

Нагадаємо, Угода про асоціацію між Україною і ЄС запрацювала у повному обсязі з 1 вересня 2017 року.

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