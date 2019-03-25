Украина за месяц импортировала из РФ товаров более чем полмиллиарда долларов

Сообщается, что за год импорт российских товаров Украиной упал на 12,3%.

Экспорт украинских товаров в РФ также упал. В январе этого года Украина поставила в Россию товаров на 224 млн долл., что на 14,9% меньше, чем в январе 2018 года.

Отрицательное сальдо торговли с Россией достигло за год показателя в 382,6 млн долл.

Конкретной структуры закупок из РФ Госстатистики не приводит.

Напомним, в мая 2018 года Украина обнародовала обновленные списки компаний, на которые распространяются антироссийские экономические санкции. Так, под ограничительные меры СНБО попали 1748 физических и 756 юридических лиц. Цель санкций - запретить бизнесу с русскими корнями работать в Украине, однако иногда они касаются и тех компаний, которые работают за пределами нашей страны, но помогают украинским производителям поставлять свой товар на российскую территорию.

Так, например, среди пидсанкцийних компаний - российские и белорусские фирмы-посредники ООО "Мир Пива" с регистрацией в Минске и ООО "Белтрейд" (Смоленск, Россия).

По данным Заречного райсуда города Сумы, через ООО "Мир Пива" продукция украинского производителя ООО "Снэк Экспорт" (снеки) поставлялась на территорию РФ и ОРДЛО.

А согласно информации, обнародованной журналистом Денисом Казанским, от ООО "Мир Пива" украинские снеки отправлялись именно на ООО "Белтрейд".

Отметим, что ООО "Снэк Экспорт" принадлежит отцу народного депутата Сергея Рыбалки - Виктору Рыбалке.

Добавим также, что в СБУ продолжают расследовать факты продажи снеков ООО "Снэк Экспорт" еще и в оккупированном Крыму.

Параллельно с этим СБУ расследует уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены нардепом Сергеем Рыбалкой.