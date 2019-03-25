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Украина за месяц импортировала из РФ товаров более чем полмиллиарда долларов

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. В январе 2019 года Украина импортировала из России товаров на 607,2 млн долл. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Украина за месяц импортировала из РФ товаров более чем полмиллиарда долларов

Сообщается, что за год импорт российских товаров Украиной упал на 12,3%.

Экспорт украинских товаров в РФ также упал. В январе этого года Украина поставила в Россию товаров на 224 млн долл., что на 14,9% меньше, чем в январе 2018 года.

Отрицательное сальдо торговли с Россией достигло за год показателя в 382,6 млн долл.

Конкретной структуры закупок из РФ Госстатистики не приводит.

Напомним, в мая 2018 года Украина обнародовала обновленные списки компаний, на которые распространяются антироссийские экономические санкции. Так, под ограничительные меры СНБО попали 1748 физических и 756 юридических лиц. Цель санкций - запретить бизнесу с русскими корнями работать в Украине, однако иногда они касаются и тех компаний, которые работают за пределами нашей страны, но помогают украинским производителям поставлять свой товар на российскую территорию.

Так, например, среди пидсанкцийних компаний - российские и белорусские фирмы-посредники ООО "Мир Пива" с регистрацией в Минске и ООО "Белтрейд" (Смоленск, Россия).

По данным Заречного райсуда города Сумы, через ООО "Мир Пива" продукция украинского производителя ООО "Снэк Экспорт" (снеки) поставлялась на территорию РФ и ОРДЛО.

А согласно информации, обнародованной журналистом Денисом Казанским, от ООО "Мир Пива" украинские снеки отправлялись именно на ООО "Белтрейд".

Отметим, что ООО "Снэк Экспорт" принадлежит отцу народного депутата Сергея Рыбалки - Виктору Рыбалке.

Добавим также, что в СБУ продолжают расследовать факты продажи снеков ООО "Снэк Экспорт" еще и в оккупированном Крыму.

Параллельно с этим СБУ расследует уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены нардепом Сергеем Рыбалкой.

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