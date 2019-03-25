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Україна за місяць імпортувала з РФ товарів на понад півмільярда доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. У січні 2019 року Україна імпортувала з Росії товарів на 607,2 млн дол. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Україна за місяць імпортувала з РФ товарів на понад півмільярда доларів

Повідомляється, що за рік імпорт російських товарів Україною впав на 12,3%.

Експорт українських товарів до РФ також впав. У січні цього року Україна поставила до Росії товарів на 224 млн дол., що на 14,9% менше, ніж у січні 2018 року.

Негативне сальдо торгівлі з Росією досягло за рік показника у 382,6 млн дол.

Конкретної структури закупівель з РФ Держстатистики не наводить.

Нагадаємо, у травні 2018 року Україна оприлюднила оновлені списки компаній, на які поширюються антиросійські економічні санкції. Так, під обмежувальні заходи РНБО потрапили 1748 фізичних та 756 юридичних осіб. Мета санкцій - заборонити бізнесу з російським корінням працювати в Україні, проте іноді вони стосуються і тих компаній, які працюють за межами нашої країни, але допомагають українським виробникам поставляти свій товар на російську територію.

Так, наприклад, серед підсанкційних компаній є російські та білоруські фірми-посередники ТОВ "Мир Пива" з реєстрацією у Мінську і ТОВ "Белтрейд" (Смоленськ, Росія).

За даними Зарічного райсуду міста Суми, через ТОВ "Мир Пива" продукція українського виробника ТОВ "Снек Експорт"(снеки) поставлялася на територію РФ і ОРДЛО.

А згідно з інформацією, оприлюдненою журналістом Денисом Казанським, від ТОВ "Мир Пива" українські снеки відправлялися саме на ТОВ "Белтрейд".

Відзначимо, що ТОВ "Снек Експорт" належить батькові народного депутата Сергія Рибалки - Віктору Рибалці.

Додамо також, що в СБУ продовжують розслідувати факти продажу снеків ТОВ "Снек Експорт" ще й до окупованого Криму.

Паралельно з цим СБУ розслідує кримінальне провадження за фактом можливого вчинення державної зради нардепом Сергієм Рибалкою.

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