Украина за девять лет продала не менее 315 единиц БМП - Винник

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 22507 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 52811 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 76260 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 90489 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 114536 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 144948 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 110450 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 135630 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 188021 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 285871 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3.6м/с
72%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 163291 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 150844 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 132747 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 189804 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 135243 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 136225 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 190791 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 419221 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 376041 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 460781 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 16892 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 17278 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 27131 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 37243 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 43125 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Украина за девять лет продала не менее 315 единиц БМП - Винник

Киев • УНН

 • 15478 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. В период с 2005 по 2014 год Украина продала не менее 315 единиц БМП-1 по цене от от 9970 долларов за единицу до 12 590 долларов. Об этом во время заседания комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны сообщил народный депутат Украины Иван Винник, передает корреспондент УНН.

Украина за девять лет продала не менее 315 единиц БМП - Винник

"Нам удалось получить информацию по экспорту, сколько Украина экспортировала БМП-1 в период с 2005 по 2014 год. Речь идет о не менее 315 единицах. Это Украина продала за 9 лет, предшествующих войне. От Минобороны мы получили информацию - средняя цена отчуждения с баланса Минобороны БМП-1 составляла от 9970 долларов за единицу до 12 590 долларов. Танк, в среднем, продавался по 40 000 долларов за единицу", - сообщил Винник.

Он добавил, что больше всего военных машин было продано в период 2006-2008 гг, "это период Гриценко Анатолия - более 125 машин".

Ранее председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что финансовые документы по закупке в польской компании Wtorplast БМП-1АК будут открыты.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЭкономика
Brent
$64.31
Bitcoin
$77,428.80
S&P 500
$4,974.53
Tesla
$226.58
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,986.15
Ethereum
$1,549.89