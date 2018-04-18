Украина за девять лет продала не менее 315 единиц БМП - Винник

"Нам удалось получить информацию по экспорту, сколько Украина экспортировала БМП-1 в период с 2005 по 2014 год. Речь идет о не менее 315 единицах. Это Украина продала за 9 лет, предшествующих войне. От Минобороны мы получили информацию - средняя цена отчуждения с баланса Минобороны БМП-1 составляла от 9970 долларов за единицу до 12 590 долларов. Танк, в среднем, продавался по 40 000 долларов за единицу", - сообщил Винник.

Он добавил, что больше всего военных машин было продано в период 2006-2008 гг, "это период Гриценко Анатолия - более 125 машин".

Ранее председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что финансовые документы по закупке в польской компании Wtorplast БМП-1АК будут открыты.