Україна за дев'ять років продала не менше 315 одиниць БМП - Вінник
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У період з 2005 по 2014 рік Україна продала не менше 315 одиниць БМП-1 за ціною від від 9 970 доларів за одиницю до 12 590 доларів за одиницю. Про це під час засідання комітету ВР з питань національної безпеки і оборони повідомив народний депутат України Іван Вінник, передає кореспондент УНН.
“Нам вдалось отримати інформацію щодо експорту, скільки Україна експортувала БМП-1 в період з 2005 по 2014 рік. Мова йде про щонайменше 315 одиниць. Це Україна продала за 9 років, які передували війні. Від Міноборони ми отримали інформацію — середня ціна відчуження з балансу Міноборони БМП-1 становила від 9 970 доларів за одиницю до 12 590 доларів за одиницю. Танк, в середньому, продавався за 40 тисяч доларів за одиницю”. — повідомив Вінник.
Він додав, що найбільше військових машин було продано у період 2006-2008 рр, “це період Гриценка Анатолія — більше 125 машин”.
Раніше голова Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський заявив, що фінансові документи щодо закупівлі у польської компанії Wtorplast БМП-1АК будуть відкриті.