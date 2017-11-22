Украина за десять месяцев увеличила производство масла на 26%

По информации ведомства, в октябре масложировые предприятия произвели 509 тыс. тонн подсолнечного масла, что на 47,1% больше, чем сентябре этого года, но на 1,5% меньше, чем в октябре прошлого года.

Также за десять месяцев этого года в государстве было произведено 181 тыс. тонн маргаринов и пищевых жиров на 24,8% больше, чем в прошлом году.

Напомним, в Украине в сентябре 2017 года было произведено 346 тыс. тонн подсолнечного масла, что в 2,2 раза больше, чем в августе этого года.

По данным Госстатистики, в 2016 году в Украине было произведено 4,4 миллиона тонн нерафинированного подсолнечного масла, что на 20,2% больше, чем в 2015 году.