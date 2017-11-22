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13:46 • 508 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Украина за десять месяцев увеличила производство масла на 26%

Украина за десять месяцев увеличила производство масла на 26%

Киев  •  УНН

 • 23701 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Украина в январе-октябре 2017 года выработала 4,209 млн тонн подсолнечного масла, что на 26,4% больше соответственно к январю-октябрю 2016 года без учета временно оккупированной территории Крыма и части зоны проведения АТО, передает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

По информации ведомства, в октябре масложировые предприятия произвели 509 тыс. тонн подсолнечного масла, что на 47,1% больше, чем сентябре этого года, но на 1,5% меньше, чем в октябре прошлого года.

Также за десять месяцев этого года в государстве было произведено 181 тыс. тонн маргаринов и пищевых жиров на 24,8% больше, чем в прошлом году.

Напомним, в Украине в сентябре 2017 года было произведено 346 тыс. тонн подсолнечного масла, что в 2,2 раза больше, чем в августе этого года.

По данным Госстатистики, в 2016 году в Украине было произведено 4,4 миллиона тонн нерафинированного подсолнечного масла, что на 20,2% больше, чем в 2015 году.

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