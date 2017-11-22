Україна за десять місяців збільшила виробництво олії на 26%

За інформацією відомства, у жовтні олійно-жирові підприємства виробили 509 тис. тонн соняшникової олії, що на 47,1% більше, ніж вересні цього року, але на 1,5% менше, ніж у жовтні минулого року.

Також за десять місяців цього року у державі було вироблено 181 тис. тонн маргаринів та харчових жирів на 24,8% більше, ніж торік.

Нагадаємо, в Україні у вересні 2017 року було вироблено 346 тис. тонн соняшникової олії, що у 2,2 рази більше, ніж у серпні цього року.

За даними Держстатистики, у 2016 році в Україні було вироблено 4,4 мільйона тонн нерафінованої соняшникової олії, що на 20,2% більше, ніж у 2015 році.