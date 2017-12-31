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Украина за 3-5 лет может достичь нового уровня развития - Гройсман

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. Украина за 3-5 лет может достичь качественно нового уровня своего развития, и понимание о том, что нужно сделать для этого - есть, поэтому важнейшая задача - построить сильную экономику. Об этом в эфире одного из телеканалов сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.

Украина за 3-5 лет может достичь нового уровня развития - Гройсман

"Следующий - 2018 может быть успешным. Сейчас фокус - развитие экономики, обогащение страны. За 3-5 лет мы можем достичь серьезного уровня развития государства. Понимание того, куда идти и что делать - уже есть", - сказал Владимир Гройсман.

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Он подчеркнул, что указанное время нужно не только для принятия решений, но и для проверки их реальной эффективности и результативности. И это касается всех сфер жизни - от строительства дорог до формирования сети передовых лечебных учреждений, как в Киеве, так и в регионах, а также внедрение программ поддержки промышленности.

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Как подчеркнул Владимир Гройсман, изменения даются непросто. "И здесь важно слышать людей. Я, например, всегда в поездках стараюсь пообщаться с людьми, - сказал глава правительства. - И моя задача - построить такую ​​модель, когда экономика будет сильной, когда люди будут получать достойные зарплаты ... Мы внедряем конкретные инструменты, которые дадут результат ... Немного терпения и веры. Украина будет иметь успех".

Ранее Гройсман очертил задачи правительства на 2018 год.

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