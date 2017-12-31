Україна за 3-5 років може досягти нового рівня розвитку - Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Україна за 3-5 років може досягти якісно нового рівня свого розвитку, і розуміння про те, що треба зробити для цього – є, тож найважливіше завдання – збудувати сильну економіку. Про це в ефірі одного з телеканалів сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
“Наступний — 2018 рік може бути успішним. Зараз фокус — розвиток економіки, збагачення країни. За 3-5 років ми можемо досягти серйозного рівня розвитку держави. Розуміння того, куди йти і що робити — вже є”, — сказав Володимир Гройсман.
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Він підкреслив, що означений час потрібен не тільки задля ухвалення рішень, а й задля перевірки їх реальної ефективності та результативності. І це стосується всіх сфер життя — від будівництва доріг до формування мережі передових лікувальних закладів, як в Києві, так і в регіонах, а також запровадження програм підтримки промисловості.
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Як підкреслив Володимир Гройсман, зміни вдаються непросто. “І тут важливо чути людей. Я, приміром, завжди в поїздках намагаюся поспілкуватися з людьми, — сказав Глава Уряду. — І моє завдання — побудувати таку модель, коли економіка буде сильною, коли люди будуть отримувати достойні зарплати... Ми впроваджуємо конкретні інструменти, які дадуть результат... Трішки терпіння і віри. Україна буде мати успіх”.
Раніше Гройсман окреслив завдання уряду на 2018 рік.