Україна за 3-5 років може досягти нового рівня розвитку - Гройсман

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Україна за 3-5 років може досягти якісно нового рівня свого розвитку, і розуміння про те, що треба зробити для цього – є, тож найважливіше завдання – збудувати сильну економіку. Про це в ефірі одного з телеканалів сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.