Украина с начала года экспортировала более 20 млн тонн зерновых

"С начала текущего маркетингового года Украина экспортировала более 20 млн тонн зерновых культур, в частности, почти 11 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной - почти 6,1 млн тонн, фуражной - 4,9 млн тонн), ячменя - 3,7 млн тонн, кукурузы - 4,8 млн тонн", - говорится в сообщении.

Отмечено, что за аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано 21,6 млн тонн зерновых, в частности 11 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной - более 6,2 млн тонн и фуражной пшеницы - 4,8 млн тонн), ячменя - 4,2 млн тонн, кукурузы - 6,1 млн тонн).

Также в рамках текущего маркетингового года было экспортировано почти 3,1 млн тонн масличных культур, в том числе: рапса - 1,9 млн тонн, сои - почти 1,2 млн тонн. По состоянию на аналогичную дату прошлого года экспорт масличных составил почти 2,1 млн тонн (в том числе рапса - 0,87 млн тонн, сои - 1,2 млн тонн).

Напомним, украинские сельхозпроизводители сократили производство на 2,3%.