Україна з початку року експортувала понад 20 млн тонн зернових
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. З початку року Україна експортувала понад 20 млн тонн зернових культур. Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби, передає УНН.
"З початку поточного маркетингового року Україна експортувала понад 20 млн тонн зернових культур, зокрема, майже 11 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої – майже 6,1 млн тонн, фуражної – 4,9 млн тонн), ячменю – 3,7 млн тонн, кукурудзи – 4,8 млн тонн", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що за аналогічний період минулого маркетингового року було експортовано 21,6 млн тонн зернових, зокрема 11 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої – понад 6,2 млн тонн та фуражної пшениці – 4,8 млн тонн), ячменю – 4,2 млн тонн, кукурудзи – 6,1 млн тонн).
Також у рамках поточного маркетингового року було експортовано майже 3,1 млн тонн олійних культур, у тому числі: ріпаку – 1,9 млн тонн, сої – майже 1,2 млн тонн. Станом на аналогічну дату минулого року експорт олійних становив майже 2,1 млн тонн (в тому числі ріпаку – 0,87 млн тонн, сої – 1,2 млн тонн).
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