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Україна з початку року експортувала понад 20 млн тонн зернових

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. З початку року Україна експортувала понад 20 млн тонн зернових культур. Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби, передає УНН.

Україна з початку року експортувала понад 20 млн тонн зернових

"З початку поточного маркетингового року Україна експортувала понад 20 млн тонн зернових культур, зокрема, майже 11 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої – майже 6,1 млн тонн, фуражної – 4,9 млн тонн), ячменю – 3,7 млн тонн, кукурудзи – 4,8 млн тонн", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що за аналогічний період минулого маркетингового року було експортовано 21,6 млн тонн зернових, зокрема 11 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої – понад 6,2 млн тонн та фуражної пшениці – 4,8 млн тонн), ячменю – 4,2 млн тонн, кукурудзи – 6,1 млн тонн).

Також у рамках поточного маркетингового року було експортовано майже 3,1 млн тонн олійних культур, у тому числі: ріпаку – 1,9 млн тонн, сої – майже 1,2 млн тонн. Станом на аналогічну дату минулого року експорт олійних становив майже 2,1 млн тонн (в тому числі ріпаку – 0,87 млн тонн, сої – 1,2 млн тонн).

Нагадаємо, українські сільгоспвиробники зменшили виробництво на 2,3%.

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