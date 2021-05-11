Украина с началом мая возобновила закачку газа в ПХГ

КИЕВ. 11 мая. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 9 мая увеличился до 15,359 млрд куб. м, при этом с началом мая возобновилась закачка газа в хранилища - всего около 78 млн куб. м, или увеличение запасов на 0,51%, передает УНН со ссылкой на данные ООО "Оператор ГТС Украины".