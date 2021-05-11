Україна з початком травня відновила закачку газу у ПСГ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 9 травня збільшився до 15,359 млрд куб. м, при цьому з початком травня відновилася закачка газу у сховища - загалом близько 78 млн куб. м, або збільшення запасів на 0,51%, передає УНН з посиланням на дані ТОВ "Оператор ГТС України".
Деталі
За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 4,06 млн куб. м газу.
З ПСГ України протягом доби відібрано 0,01 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 9 травня вказано, що в Україну за добу зі Словаччини, Угорщини та Польщі блакитне паливо не надходило.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Доповнення
З 1 січня 2021 року в Україні значно зросли тарифи на комуналку, при чому - як за світло, так і за газ. Це обурило громадян, які масово почали влаштовувати акції протесту.
"Газове питання" по суті почали вирішувати 18 січня. Тоді Кабмін затвердив граничну ціну на газ у 6,99 грн за кубічний метр, що мало знизити ціну на газ для населення до такого рівня. Згідно з урядовою постановою, ціна діяла з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року. Також обмежили й ціну на розподіл (доставку) газу - на рівні 1,79 грн за куб для 14 газзбутів.
З квітня ціни на газ повернулися до ринкового рівня. Тож, постачальники вже не обмежені цифрою в 6,99 грн за кубометр.
Раніше у НКРЕКП на ціну газу після опалювального сезону - прогнозів не давали.
Водночас з травня запровадили річний тариф на газ для населення.
Що стосується опалення та гарячого водопостачання - в уряді пообіцяли не піднімати ці тарифи до кінця опалювального сезону.
Варто додати, що ще в грудні 2019 року Президент України Володимир Зеленський анонсував зниження тарифів для людей на майже 50%.