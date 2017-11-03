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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 631 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 63112 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 132175 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108315 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110816 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина - ЮНЕСКО: власти РФ воспринимают культурное наследие Крыма как награбленное

Украина - ЮНЕСКО: власти РФ воспринимают культурное наследие Крыма как награбленное

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. В то время как население полуострова испытывает все возможные притеснения в результате оккупации, культурное и природное наследие Крыма рассматривается российской оккупационной властью как награбленное. Об этом заявил Глава делегации Украины, заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

Как сообщили в пресс-службе, в Париже проходит тридцать девятая сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО - руководящего органа Организации, что объединяет 195 государств мира.

Глава украинской делегации призвал Организацию играть более активную роль в международных усилиях против нарушений международного права и прав человека в оккупированном Крыму, напомнив о решении Исполнительного Совета ЮНЕСКО "Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)".

Кислица подчеркнул, ситуация на полуострове в сферах компетенции ЮНЕСКО продолжает ухудшаться. Особое беспокойство вызывает вопрос доступа к образованию на украинском языке, что отражено в решении Международного суда ООН от 19 апреля 2017 года.

"В то время как население полуострова испытывает все возможные притеснения в результате оккупации, культурное и природное наследие Крыма рассматривается российской оккупационной властью как награбленное, а не как объект исторического значения", - подчеркнул Кислица.

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Отметив прогресс в консультациях между Украиной и Секретариатом ЮНЕСКО относительно параметров мониторинга в оккупированном Крыму, заместитель Министра выразил надежду, что новое руководство Организации продолжит активную работу в этом направлении.

Глава украинской делегации отметил важную роль ЮНЕСКО в международном сотрудничестве ради прогресса в сферах образования, науки, культуры и защиты прав журналистов.

"Украина готова поддерживать реформирование ЮНЕСКО и будет продолжать активно участвовать во всех сферах ее деятельности путем практических шагов, чтобы сделать нашу Организацию сильнее", - отметил Кислица.

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Тридцать девятая сессия Генеральной конференции, которая началась 30 октября и продлится до 14 ноября, должен утвердить основные программы деятельности Организации на ближайшие два года, избрать новых членов Исполнительного совета и назначить нового Генерального директора ЮНЕСКО.

 

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