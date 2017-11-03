Украина - ЮНЕСКО: власти РФ воспринимают культурное наследие Крыма как награбленное
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В то время как население полуострова испытывает все возможные притеснения в результате оккупации, культурное и природное наследие Крыма рассматривается российской оккупационной властью как награбленное. Об этом заявил Глава делегации Украины, заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.
Как сообщили в пресс-службе, в Париже проходит тридцать девятая сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО - руководящего органа Организации, что объединяет 195 государств мира.
Глава украинской делегации призвал Организацию играть более активную роль в международных усилиях против нарушений международного права и прав человека в оккупированном Крыму, напомнив о решении Исполнительного Совета ЮНЕСКО "Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)".
Кислица подчеркнул, ситуация на полуострове в сферах компетенции ЮНЕСКО продолжает ухудшаться. Особое беспокойство вызывает вопрос доступа к образованию на украинском языке, что отражено в решении Международного суда ООН от 19 апреля 2017 года.
"В то время как население полуострова испытывает все возможные притеснения в результате оккупации, культурное и природное наследие Крыма рассматривается российской оккупационной властью как награбленное, а не как объект исторического значения", - подчеркнул Кислица.
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Отметив прогресс в консультациях между Украиной и Секретариатом ЮНЕСКО относительно параметров мониторинга в оккупированном Крыму, заместитель Министра выразил надежду, что новое руководство Организации продолжит активную работу в этом направлении.
Глава украинской делегации отметил важную роль ЮНЕСКО в международном сотрудничестве ради прогресса в сферах образования, науки, культуры и защиты прав журналистов.
"Украина готова поддерживать реформирование ЮНЕСКО и будет продолжать активно участвовать во всех сферах ее деятельности путем практических шагов, чтобы сделать нашу Организацию сильнее", - отметил Кислица.
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Тридцать девятая сессия Генеральной конференции, которая началась 30 октября и продлится до 14 ноября, должен утвердить основные программы деятельности Организации на ближайшие два года, избрать новых членов Исполнительного совета и назначить нового Генерального директора ЮНЕСКО.