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Україна – ЮНЕСКО: влада РФ сприймає культурну спадщину Криму як награбоване

Київ • УНН

 • 10621 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. У той час як населення півострова зазнає усіх можливих утисків внаслідок окупації, культурна та природна спадщина Криму розглядається російською окупаційною владою як награбоване. На цьому наголосив Глава делегації України, заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, передає УНН із посиланням на прес-службу МЗС.

Як повідомили у прес-службі, у Парижі триває 39-а сесія Генеральної конференції ЮНЕСКО – керівного органу Організації, що об'єднує 195 держав світу.

Глава української делегації закликав Організацію відігравати активнішу роль у міжнародних зусиллях проти порушень міжнародного права та прав людини в окупованому Криму, нагадавши про рішення Виконавчої Ради ЮНЕСКО "Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)".

Кислиця підкреслив, ситуація на півострові у сферах компетенції ЮНЕСКО продовжує погіршуватись. Особливе занепокоєння викликає питання доступу до освіти українською мовою, що відображено у рішенні Міжнародного суду ООН від 19 квітня 2017 р.

"У той час як населення півострова зазнає усіх можливих утисків внаслідок окупації, культурна та природна спадщина Криму розглядається російською окупаційною владою як награбоване, а не як об’єкт історичного значення", – наголосив Кислиця.

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Відзначивши прогрес у консультаціях між Україною та Секретаріатом ЮНЕСКО щодо параметрів моніторингу в окупованому Криму, заступник Міністра висловив сподівання, що нове керівництво Організації продовжить активну роботу в цьому напрямі.
Глава української делегації відзначив важливу роль ЮНЕСКО в міжнародному співробітництві заради прогресу в сферах освіти, науки, культури та захисту прав журналістів.

"Україна готова підтримувати реформування ЮНЕСКО та продовжуватиме брати активну участь у всіх сферах її діяльності шляхом практичних кроків, щоб зробити нашу Організацію сильнішою", – зазначив Кислиця.

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39-а сесія Генеральної конференції, яка розпочалася 30 жовтня та триватиме до 14 листопада, має затвердити основні програми діяльності Організації на найближчі два роки, обрати нових членів Виконавчої ради і призначити нового Генерального директора ЮНЕСКО.

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