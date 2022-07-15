Украина уже начинает работу с партнерами над восьмым пакетом санкций против россии – Стефанишина

Цитата

«Сегодня был анонсирован седьмой пакет санкций. Мы уже начинаем работу над восьмым пакетом санкций, который должен иметь серьезный ограничительный формат», - отметила вице-премьер.

Детали

Она отметила, что пока не может разглашать конкретные предложения по новым мерам. В то же время, по ее словам, в приоритете – ограничения в сфере энергетики, поставки газа и нефти.

«Мы работаем с тем, чтобы минимизировать страх Европейских стран перед нехваткой российского газа. Это важные переговоры. Но мы думаем, что российская сторона тоже активизирует свои усилия. Мы будем настаивать на жестких ограничениях, которые должны продолжаться столько, сколько длится война. Поэтому пакетов санкций будет столько, сколько будет необходимо, для того, чтобы прекратить военные действия», - отметила Стефанишина.

Дополнение

После вторжения в Украину 24 февраля ЕС согласовал шесть пакетов санкций, включающих замораживание активов и запрет на выдачу виз российским олигархам и чиновникам, экспортный контроль, замораживание активов центрального банка, отключение банков от системы обмена сообщениями SWIFT и запрет на импорт российского угля и нефти.

Шестой пакет был наиболее трудоемким, когда после долгих споров ЕС ввел, среди прочего, частичное эмбарго на импортируемую морем российскую сырую нефть до конца года, хотя и за исключением Венгрии, Словакии и Чехии, которым позволили получать нефть, что транспортируется по трубопроводу, и исключил из системы SWIFT один из последних крупных российских банков.

Однако в последний момент Венгрия потребовала, чтобы послы ЕС, собравшиеся для окончательной доработки юридического текста пакета санкций ЕС, исключили главу российской православной церкви патриарха кирилла из списка подсанкционных лиц, что оставило неприятный осадок у многих.

Сегодня, 15 июля Европейская комиссия представила новое предложение для усиления санкционного давления на россию, где предлагает усилить эффективность уже введенных санкций и ввести эмбарго на золото из рф.