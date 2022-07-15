Україна вже починає роботу з партнерами над восьмим пакетом санкцій проти росії – Стефанішина

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«Сьогодні був анансований сьомий пакет санкцій. Ми вже починаємо роботу над восьмим пакетом санкцій, який має мати серйозний обмежувальний формат», - зазначила віце-прем'єр.

Деталі

Вона зауважила, що наразі не може розголошувати конкретні пропозиції щодо нових заходів. Водночас, з її слів, у пріоритеті - обмеження в сфері енергетики, постачання газу і нафти.

«Ми працюємо з тим щоб мінімізувати страх Європейських країн перед нестачею російського газу. Це важливі перемовини. Але ми думаємо що російська сторона теж активізує свої зусилля. Ми будемо наполягати на жорстких обмеженнях які мають тривати стільки скільки триває війна. Тому пакетів санкцій буде стільки, скільки буде необхідно, для того, щоб припинити військові дії», - зауважила Стефанішина.

Доповнення

Після вторгнення рф в Україну 24 лютого ЄС погодив шість пакетів санкцій, які включають заморожування активів та заборону на видачу віз російським олігархам та чиновникам, експортний контроль, заморожування активів центрального банку, відключення банків від системи обміну повідомленнями SWIFT та заборону на імпорт російського вугілля та нафти.

Шостий пакет був найбільш трудомістким, коли після довгих суперечок ЄС запровадив, серед іншого, часткове ембарго на російську сиру нафту, що імпортується морем, до кінця року, хоча й за винятком Угорщини, Словаччини та Чехії, яким довзолили одержувати нафту, що транспортується трубопроводом, і виключив із системи SWIFT один з останніх великих російських банків.

Однак в останній момент Угорщина зажадала, щоб посли ЄС, які зібралися для остаточного доопрацювання юридичного тексту пакету санкцій ЄС, виключили главу російської православної церкви патріарха кіріла зі списку підсанкційних осіб, що залишило неприємний осад у багатьох.

Сьогодні, 15 липня Європейська комісія представила нову пропозицію для посилення санкційного тиску на росію, де пропонує посилити ефективність уже введених санкцій та ввести ембарго на золото з рф.