Украина считает заявление Венгрии по оплате за газ рублями недружественной позицией, приглашение на переговоры в Будапешт - циничным

Детали

Дипломат отметил, что политическая кампания правящей партии в Венгрии во время парламентских выборов была построена на запугивании венгров якобы угрозой распространения войны россии на венгерскую территорию.

По его словам, после выборов в Будапеште перейти к следующему этапу - помочь путину продолжать его агрессию против Украины, цивилизованного мира и христианских ценностей.

По мнению представителя украинского МИД, нежелание руководства Венгрии признать неспростовну ответственность рф за зверства российской армии в Буче, Ирпене, Гостомеле и других населенных пунктах значит сознательно укреплять чувство безнаказанности россии и поощрять его к новым зверствам против украинцев.

К этой же категории относятся заявления венгерского руководства о готовности платить за российский газ в рублях, добавил он.

Цитата

“рф пытается перевести расчеты за поставки газа в Европу в национальную валюту, чтобы спасти российскую экономику на фоне международных санкций. Российской военной машине нужны ресурсы для продолжения войны против Украины. В этом контексте рассматриваем заявление о готовности оплачивать российский газ в рублях как недружественную позицию в отношении нашего государства”, - говорит Николенко.

Он заметил, что украинцев и венгров объединяют многовековые связи, а наше государство является родиной для около 150 тыс. украинских венгров. В то же время логика, которой сейчас руководствуются политики в Будапеште, подыгрывая агрессивной политике россии, является вредной для обоих наших народов, подчеркнул дипломат.

“На этом фоне циничными выглядят предложения провести в Будапеште мирные переговоры Украины и россии. Если Венгрия действительно хочет помочь прекратить войну, вот как это можно сделать: прекратить разрушать единство в ЕС, поддерживать новые антироссийские санкции, предоставить Украине военную помощь, не создавать дополнительных источников для финансирования российской военной машины. Перейти на правильную сторону истории никогда не поздно", - добавил он.

Контекст

Переизбранный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне заявил, что Будапешту не будет проблемой платить за российский газ рублями, о чем для "недружественных стран" недавно распорядился президент рф владимир путин.

Кроме того, венгерский премьер сказал, что пригласил президента рф владимира путина и Президента Украины Владимира Зеленского, а также президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца приехать в Будапешт для переговоров.