Орбан запропонував Будапешт для переговорів Зеленського і путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав, що запросив президента рф володимира путіна та Президента України Володимира Зеленського, а також президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера ФРН Олафа Шольца приїхати до Будапешта для переговорів, пише УНН з посиланням на euronews.
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"Відповідь була позитивна, але російський президент каже, що має певні умови", — сказав він.
Деталі
Орбан заявив також, що "ввесь наш вплив ми збираємось використовувати для досягнення перемир'я, припинення вогню", попередивши, що "війна стає дедалі більш жорстокою".
Окрім того, Орбана, який є проросійським і вважається близьким союзником путіна, чітко запитали, хто, на його думку, розпочав війну.
"Це цілком зрозуміло", — сказав він. "Це війна, яку розпочала росія", - зазначив він, також описуючи Москву як "агресора".
Орбан закликав розслідувати "всі звірства" і сказав, що "будь-яке звірство проти цивільного населення має бути рішуче засуджено".
Доповнення
Переобраний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешту не буде проблемою платити за російський газ рублями, про що для "недружніх країн" недавно розпорядився президент рф володимир путін.