Україна вважає заяву Угорщини щодо оплати за газ рублями недружньою позицією, запрошення на переговори в Будапешт - цинічним

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Дипломат зазначив, що політична кампанія правлячої партії в Угорщині під час парламентських виборів була побудована на залякуванні угорців нібито загрозою поширення війни росії на угорську територію.

З його слів, після виборів в Будапешті перейшли до наступного етапу - допомогти путіну продовжувати його агресію проти України, цивілізованого світу та християнських цінностей.

На думку речника українського МЗС, небажання керівництва Угорщини визнати неспростовну відповідальність рф за звірства російської армії в Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших населених пунктах означає свідомо зміцнювати почуття безкарності росії та заохочувати її до нових звірств проти українців.

До цієї ж категорії належать заяви угорського керівництва про готовність сплачувати за російський газ в рублях, додав він.

Цитата

“рф намагається перевести розрахунки за поставки газу в Європу в національну валюту, аби врятувати російську економіку на тлі міжнародних санкцій. Російській воєнній машині потрібні ресурси задля продовження війни проти України. У цьому контексті розглядаємо заяву про готовність оплачувати російський газ в рублях як недружню позицію щодо нашої держави”, - каже Ніколенко.

Він зауважив, що українців та угорців об‘єднують багатовікові зв‘язки, а наша держава є Батьківщиною для близько 150 тис. українських угорців. Водночас логіка, якою нині керуються політики в Будапешті, підігруючи агресивній політиці росії, є шкідливою для обох наших народів, підкреслив дипломат.

“На цьому тлі цинічними виглядають пропозиції провести в Будапешті мирні переговори України та росії. Якщо Угорщина дійсно хоче допомогти припинити війну, ось як це можна зробити: припинити руйнувати єдність в ЄС, підтримувати нові антиросійські санкції, надати Україні військову допомогу, не створювати додатковх джерел для фінансування російської воєнної машини. Перейти на правильну сторону історії ніколи не пізно”, - додав він.

Контекст

Переобраний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан напередодні заявив, що Будапешту не буде проблемою платити за російський газ рублями, про що для "недружніх країн" недавно розпорядився президент рф володимир путін.

Крім того, угорський прем’єр сказав, що запросив президента рф володимира путіна та Президента України Володимира Зеленського, а також президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера ФРН Олафа Шольца приїхати до Будапешта для переговорів.