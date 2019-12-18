Украина установила очередной рекорд аграрного экспорта

“По данным оперативной статистической информации, за 11 месяцев 2019 года Украина экспортировала агропродовольственной продукции на сумму 20,2 млрд долл. США. Это уже превысило показатель по итогам полного 2018 года, когда рекордной стала стоимость аграрного экспорта на сумму 18,8 млрд долл”, — сказал Пугачев.

По его словам, также обновлен исторический рекорд поставок отечественной продукции сельского хозяйства в Европейский Союз. Если в прошлом году в страны этого региона было экспортировано продуктов и продовольствия на 6,3 млрд долл. США, то за январь-ноябрь 2019 года они достигли 6,8 млрд долл. США.

“По-прежнему, наибольшие доходы украинским экспортерам приносят продажи на зарубежных рынках зерновых культур (8,6 млрд долл. США), семена масличных (2,3 млрд долл. США), масла (4,2 млрд долл. США), остатков и отходов пищевой промышленности (1,4 млрд долл. США) и мясопродуктов (0,7 млрд долл. США), сообщил эксперт”, — проинформировал эксперт.

Напомним, эксперт назвал условие выхода украинских агропроизводителей на “бешеные” рынки.