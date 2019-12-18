Україна встановила черговий рекорд аграрного експорту

КИЇВ. 18 грудня. УНН. З початку цього року Україна експортувала агропродовольчої продукції на суму 20,2 млрд дол. Що вже перевищило показник минулого року. Про це повідомив заступник директора Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки”, член-кореспондент НААН Микола Пугачов. Передає УНН з посиланням на пресслужбу інституту.