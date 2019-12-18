Україна встановила черговий рекорд аграрного експорту
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. З початку цього року Україна експортувала агропродовольчої продукції на суму 20,2 млрд дол. Що вже перевищило показник минулого року. Про це повідомив заступник директора Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки”, член-кореспондент НААН Микола Пугачов. Передає УНН з посиланням на пресслужбу інституту.
“За даними оперативної статистичної інформації, за 11 місяців 2019 року Україна експортувала агропродовольчої продукції на суму 20,2 млрд дол. США. Це вже перевищило показник за підсумками повного 2018 року, коли рекордною стала вартість аграрного експорту на суму 18,8 млрд дол”, — сказав Пугачов.
За його словами, також оновлено історичний рекорд поставок вітчизняної продукції сільського господарства до Європейського Союзу. Якщо торік до країн цього регіону було експортовано харчів та продовольства на 6,3 млрд дол. США, то за січень-листопад 2019 року вони сягнули 6,8 млрд дол. США.
“Як і раніше, найбільші доходи українським експортерам приносять продажі на закордонних ринках зернових культур (8,6 млрд дол. США), насіння олійних (2,3 млрд дол. США), олії (4,2 млрд дол. США), залишків і відходів харчової промисловості (1,4 млрд дол. США) та м’ясопродуктів (0,7 млрд дол. США), поінформував експерт”, — проінформував експерт.
Нагадаємо, експерт назвав умову виходу українських агровиробників на “скажені” ринки.