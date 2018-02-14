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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 100569 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 100978 просмотра

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10 марта, 15:15 • 114250 просмотра

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Украина впервые вошла в совет Глобального экологического фонда

Украина впервые вошла в совет Глобального экологического фонда

Киев  •  УНН

 • 19276 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Украина впервые вошла в совет Глобального экологического фонда. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины, передает УНН.

Так, Украина в этом году впервые будет представлять в совете интересы так называемого Соседства, в которое входят 13 стран (Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Хорватия, Грузия, Македония, Молдова, Черногория, Польша, Румыния, Сербия и Украина).

"Это является подтверждением международной поддержки и признанием нашими зарубежными партнерами значительных сдвигов Украины в рамках деятельности Глобального экологического фонда. Мы должны не забывать, что Совет Фонда занимается разработкой, утверждением, просмотром и оценкой политики в отношении мер, финансируемых ГЭФ, а также просмотром и утверждением Рабочей программы.

Считаю, что это важный момент для Украины", - заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины по вопросам евроинтеграции Николай Кузь.

Представлять Украину и Соседство в Совете Глобального экологического фонда будет начальник отдела международного сотрудничества Минприроды Владислав Марушевский.

Напомним, ученые впервые оценили количество вирусов, которые циркулируют с ветром, и обнаружили, что мы находимся под постоянным "вирусным дождем".

Украинские Национальные Новости

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