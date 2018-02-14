Украина впервые вошла в совет Глобального экологического фонда
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Украина впервые вошла в совет Глобального экологического фонда. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины, передает УНН.
Так, Украина в этом году впервые будет представлять в совете интересы так называемого Соседства, в которое входят 13 стран (Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Хорватия, Грузия, Македония, Молдова, Черногория, Польша, Румыния, Сербия и Украина).
"Это является подтверждением международной поддержки и признанием нашими зарубежными партнерами значительных сдвигов Украины в рамках деятельности Глобального экологического фонда. Мы должны не забывать, что Совет Фонда занимается разработкой, утверждением, просмотром и оценкой политики в отношении мер, финансируемых ГЭФ, а также просмотром и утверждением Рабочей программы.
Считаю, что это важный момент для Украины", - заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины по вопросам евроинтеграции Николай Кузь.
Представлять Украину и Соседство в Совете Глобального экологического фонда будет начальник отдела международного сотрудничества Минприроды Владислав Марушевский.
Напомним, ученые впервые оценили количество вирусов, которые циркулируют с ветром, и обнаружили, что мы находимся под постоянным "вирусным дождем".