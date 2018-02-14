Україна вперше увійшла до ради Глобального екологічного фонду
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Україна вперше увійшла до ради Глобального екологічного фонду. Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики України, передає УНН.
Так, Україна цьогоріч вперше представлятиме в ній інтереси так званого Сусідства, до якого входять 13 країн (Албанія, Болгарія, Боснія та Герцеговина, Хорватія, Грузія, Македонія, Молдова, Чорногорія, Польща, Румунія, Сербія та Україна).
"Це є підтвердженням міжнародної підтримки і визнанням нашими зарубіжними партнерами значних зрушень України в рамках діяльності Глобального екологічного фонду. Ми повинні не забувати, що Рада Фонду займається розробкою, затвердженням, переглядом та оцінкою політики щодо заходів, фінансованих ГЕФ, а також переглядом та затвердженням Робочої програми.
Вважаю, що це важливий момент для України", - заявив заступник Міністра екологіі та природних ресурсів України з питань євроінтеграції Микола Кузь.
Представлятиме Україну та Сусідство у Раді Глобального екологічного фонду начальник відділу міжнародного співробітництва Мінприроди Владислав Марушевський.
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