Украина определилась с позицией относительно Гуайдо
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Украина признает Хуана Гуайдо главой единого демократически избранного органа власти Венесуэлы - Национальной ассамблеи, а также лидером демократической оппозиции. Об этом говорится в ответе пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко для СМИ относительно политического кризиса в Венесуэле, передает УНН.
"Украина признает Хуана Гуайдо главой единого демократически избранного органа власти Венесуэлы - Национальной ассамблеи, а также лидером демократической оппозиции. Поэтому от него и других руководителей политических сил Венесуэлы зависит возвращение к демократическому управлению в стране, в частности путем достижения договоренностей о проведении демократических и сертифицированных международными наблюдателями выборов", - говорится в комментарии.
Так, в МИД отметили, что Украина призывает делать все возможное для предотвращения силовым методам решения политического кризиса и, как следствие, противодействия экономической катастрофе, которая уже приводит к гуманитарным проблемам и страданиям венесуэльского народа.
Как сообщал УНН, на сегодня ряд стран ЕС признал Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.