Україна визначилася з позицією щодо Гуайдо
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Україна визнає Хуана Гуайдо головою єдиного демократично обраного органу влади Венесуели - Національної асамблеї, а також лідером демократичної опозиції. Про це йдеться у відповіді речниці МЗС України Катерини Зеленко для ЗМІ щодо політичної кризи у Венесуелі, передає УНН.
"Україна визнає Хуана Гуайдо головою єдиного демократично обраного органу влади Венесуели - Національної асамблеї, а також лідером демократичної опозиції. Відтак від нього та інших керівників політичних сил Венесуели залежить повернення до демократичного урядування в країні, зокрема шляхом досягнення домовленостей про проведення демократичних і сертифікованих міжнародними спостерігачами виборів", - йдеться в коментарі.
Так, у МЗС зазначили, що Україна закликає робити все можливе для запобігання силовим методам вирішення політичної кризи і, як наслідок, протидії економічній катастрофі, яка вже призводить до гуманітарних проблем і страждань венесуельського народу.
Як повідомляв УНН, станом на сьогодні низка країн ЄС визнала Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели.