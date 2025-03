Низка країн ЄС визнала Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели

Очільник британського МЗС Джеремі Хант в своєму Twitter написав, що Велика Британія разом з європейськими союзниками тепер визнає Гуайдо тимчасовим конституційним президентом.

"Ніколас Мадуро не призначив президентські вибори протягом встановленого нами 8-денного терміну. Таким чином, Велика Британія разом з європейськими союзниками тепер визнає Хуана Гуайдо тимчасовим конституційним президентом до тих пір, поки не будуть проведені вибори, які заслуговують на довіру. Будемо сподіватися, що це наблизить нас до припинення гуманітарної кризи", - написав у понеділок у своєму Twitter Джеремі Хант.

Федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц також висловив підтримку у Twitter.

"Режим Мадуро поки відмовився прийняти вільні і чесні президентські вибори. З цієї причини ми вважаємо, що президент (нацасамблеї Венесуели - ред.) Хуан Гуайдо відтепер виконує обов'язки в.о. президента відповідно до Конституції Венесуели", - написав він.

Данія також підтримала Гуайдо.

"Данія визнає голову національної асамблеї Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели до моменту проведення нових вільних і демократичних виборів", - написав у своєму мікроблозі міністр закордонних справ країни Андерс Самуельсен.

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс також підтримав Гуайдо.

"Латвія визнає і підтримує Гуайдо, демократично обраного голову національної асамблеї, законним тимчасовим президентом Венесуели. Ми закликаємо до вільних, справедливих і демократичних президентських виборів", - написав він у Twitter.

Про визнання Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели Нідерландами в своєму Twitter повідомив голова МЗС країни Стеф Блок.

"Вісім днів, відведених для оголошення вільних і прозорих виборів, закінчилися сьогодні. Королівство Нідерландів визнає Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели", - написав він.

Те, що Гуайдо є фактичним президентом, який може почати виборчий процес, визнав і президент Франції Еммануель Макрон.

"Венесуельці мають право на вільне і демократичне вираження своєї думки. Франція визнає Гуайдо як фактичного президента, щоб він здійснив виборчий процес. Ми підтримуємо контактну групу, створену спільно ЄС, у цей перехідний період", - зазначив він у своєму Twitter.

Уряд Іспанії також оголосив про визнання голови асамблеї Венесуели президентом.

"Уряд Іспанії оголошує, що офіційно визнає голову асамблеї Венесуели пана Гуайдо Маркеса президентом, який керує Венесуелою. Наступна мета - призначення виборів в найкоротші терміни. Вони повинні бути вільними, демократичними, з гарантіями і без винятків . Я хотів би ще раз підкреслити, що загальна позиція в рамках Європейського Союзу була узгоджена з ініціативи уряду Іспанії з різними європейськими країнами", - цитує прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса euronews.

Нагадаємо, раніше в Італії не визнавали Гуайдо президентом Венесуели.

А Варшава, спільно з іншими державами ЄС, має намір підтримати голову національної асамблеї Венесуели Хуана Гуайдо.

