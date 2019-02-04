Низка країн ЄС визнала Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели

ukru
12:58 • 107641 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 244254 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 241978 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 229373 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 245152 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 213629 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 187218 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 354864 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 164439 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 303847 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.3 м/с
47 %
756 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

23 березня, 07:47 • 204052 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

23 березня, 08:31 • 205288 перегляди
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

13:21 • 189457 перегляди
ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

13:47 • 176789 перегляди
Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

14:20 • 130145 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 273156 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 354864 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 303847 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 275973 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 234699 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 120945 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 119026 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 121834 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 116551 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 122805 перегляди
Актуальне
Низка країн ЄС визнала Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели

Низка країн ЄС визнала Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели

Київ • УНН

 • 8689 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Низка країн ЄС визнала Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. Про це заявили голови МЗС Великої Британії, Данії, Латвії, Нідерландів, а також президент Франції, уряд Іспанії та федеральний канцлер Австрії, передає УНН.

Очільник британського МЗС Джеремі Хант в своєму Twitter написав, що Велика Британія разом з європейськими союзниками тепер визнає Гуайдо тимчасовим конституційним президентом.

"Ніколас Мадуро не призначив президентські вибори протягом встановленого нами 8-денного терміну. Таким чином, Велика Британія разом з європейськими союзниками тепер визнає Хуана Гуайдо тимчасовим конституційним президентом до тих пір, поки не будуть проведені вибори, які заслуговують на довіру. Будемо сподіватися, що це наблизить нас до припинення гуманітарної кризи", - написав у понеділок у своєму Twitter Джеремі Хант.

Федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц також висловив підтримку у Twitter.

"Режим Мадуро поки відмовився прийняти вільні і чесні президентські вибори. З цієї причини ми вважаємо, що президент (нацасамблеї Венесуели - ред.) Хуан Гуайдо відтепер виконує обов'язки в.о. президента відповідно до Конституції Венесуели", - написав він.

Данія також підтримала Гуайдо.

"Данія визнає голову національної асамблеї Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели до моменту проведення нових вільних і демократичних виборів", - написав у своєму мікроблозі міністр закордонних справ країни Андерс Самуельсен.

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс також підтримав Гуайдо.

"Латвія визнає і підтримує Гуайдо, демократично обраного голову національної асамблеї, законним тимчасовим президентом Венесуели. Ми закликаємо до вільних, справедливих і демократичних президентських виборів", - написав він у Twitter.

Про визнання Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели Нідерландами в своєму Twitter повідомив голова МЗС країни Стеф Блок.

"Вісім днів, відведених для оголошення вільних і прозорих виборів, закінчилися сьогодні. Королівство Нідерландів визнає Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели", - написав він.

Те, що Гуайдо є фактичним президентом, який може почати виборчий процес, визнав і президент Франції Еммануель Макрон.

"Венесуельці мають право на вільне і демократичне вираження своєї думки. Франція визнає Гуайдо як фактичного президента, щоб він здійснив виборчий процес. Ми підтримуємо контактну групу, створену спільно ЄС, у цей перехідний період", - зазначив він у своєму Twitter.

Уряд Іспанії також оголосив про визнання голови асамблеї Венесуели президентом.

"Уряд Іспанії оголошує, що офіційно визнає голову асамблеї Венесуели пана Гуайдо Маркеса президентом, який керує Венесуелою. Наступна мета - призначення виборів в найкоротші терміни. Вони повинні бути вільними, демократичними, з гарантіями і без винятків . Я хотів би ще раз підкреслити, що загальна позиція в рамках Європейського Союзу була узгоджена з ініціативи уряду Іспанії з різними європейськими країнами", - цитує прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса euronews.

Нагадаємо, раніше в Італії не визнавали Гуайдо президентом Венесуели.

А Варшава, спільно з іншими державами ЄС, має намір підтримати голову національної асамблеї Венесуели Хуана Гуайдо.

Nicolas Maduro has not called Presidential elections within 8 day limit we have set. So UK alongside European allies now recognises @jguaido as interim constitutional president until credible elections can be held. Let’s hope this takes us closer to ending humanitarian crisis

— Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 4 февраля 2019 г.

Cuenta con nuestro pleno apoyo en sus esfuerzos para restablecer la democracia en #Venezuela, que sufre desde hace demasiado tiempo una mala gestión socialista y una ausencia de Estado de derecho.

— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 4 февраля 2019 г.

Denmark recognises the President of the National Assembly @jguaido as the interim President of #Venezuela until new free and democratic elections take place. Applaud similar statements from key EU partners. Important EU statement coming up #dkpol

— Anders Samuelsen (@anderssamuelsen) 4 февраля 2019 г.

Latvia recognises and supports Mr. Juan Guaidó, President of the democratically elected National Assembly, as President ad interim of #Venezuela. We call for free, fair and democratic presidential elections @jguaido

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 4 февраля 2019 г.

The eight-day period to call for free democratic and transparent elections in Venezuela expired today. The Kingdom of the Netherlands recognizes @jguaido as interim-President of Venezuela. We want freedom and democracy to return to Venezuela asap. https://t.co/RCQNxbdDTu

— Stef Blok (@ministerBlok) 4 февраля 2019 г.

Los Venezolanos tienen el derecho de expresarse libremente y democráticamente. Francia reconoce a @jguaido como "presidente encargado" para implementar un proceso electoral. Apoyamos al Grupo de contacto, creado con la UE, en este período de transición. https://t.co/7cgpdgz7TN

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 4 февраля 2019 г.

Reconozco como presidente encargado de Venezuela a @jguaido, con un horizonte claro: la convocatoria de elecciones presidenciales libres, democráticas, con garantías y sin exclusiones.
No daré ni un paso atrás.
Por la libertad, la democracia y la concordia en #Venezuela

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 4 февраля 2019 г.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,254.90
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,997.32