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Країни Балтії готують допомогу Молдові після припинення постачання ій газу - спільна заява

Країни Балтії готують допомогу Молдові після припинення постачання ій газу - спільна заява

Київ • УНН

 • 104549 перегляди

Вісім країн Північної Балтії заявили про намір посилити допомогу Молдові після зупинки поставок російського газу з 1 січня 2025 року. Країни NB8 високо оцінили дії молдовської влади щодо забезпечення енергетичної стабільності.

Рішення російського ПАТ "Газпром" щодо припинення постачання газу до Молдови спрямоване на підрив політичної та економічної стабільності в цій країні, йдеться у спільній заяві країн Північної Балтії. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Данії, передає УНН.

Деталі

Країни Північної Балтії (NB8, входять Данія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Естонія) у вівторок, 7 січня 2025 року, заявили про намір посилити допомогу Молдові після зупинки поставок російського газу. 

Ми відзначаємо рішення "Газпрому" припинити постачання газу до Молдови з 1 січня 2025 року. Ці дії спрямовані на підрив політичної та економічної стабільності в Молдові

- йдеться у тексті заяви.

У Північно-Балтійській вісімці високо оцінили дії молдовської влади щодо забезпечення стабільності постачань газу та електроенергії в нинішніх умовах і заявили про наміри посилити міжнародну допомогу Молдові.

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У документі зазначається, що нещодавні покращення інфраструктури та збільшення потужностей з передачі електроенергії значно підвищили стійкість Молдови до зовнішнього енергетичного тиску, що відображає прихильність країни до зміцнення своєї енергетичної безпеки.

Ми, як і раніше, рішуче налаштовані підтримувати Молдову у розв'язанні поточних енергетичних проблем і в просуванні реформи енергетичного сектору. Ці зусилля важливі не лише для сталого розвитку Молдови, а й для стабільності всього регіону, особливо у світлі ширших цілей Європи в галузі енергетичної безпеки та російської агресії, що триває проти України

- додали в NB8.

"Ми працюватимемо з Європейською Комісією та іншими ключовими партнерами, щоб бути готовими посилити міжнародну допомогу Молдові",- також зазначається в документі.

Нагадаємо

Після припинення транзиту російського газу через Україну Придністров'я залишилося без поставок, а Молдова перейшла на альтернативні джерела енергії. Правий берег отримує 52% електроенергії з Румунії, 45% з місцевих джерел.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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