Країни Балтії готують допомогу Молдові після припинення постачання ій газу - спільна заява

Рішення російського ПАТ "Газпром" щодо припинення постачання газу до Молдови спрямоване на підрив політичної та економічної стабільності в цій країні, йдеться у спільній заяві країн Північної Балтії. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Данії, передає УНН.

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Країни Північної Балтії (NB8, входять Данія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Естонія) у вівторок, 7 січня 2025 року, заявили про намір посилити допомогу Молдові після зупинки поставок російського газу.

Ми відзначаємо рішення "Газпрому" припинити постачання газу до Молдови з 1 січня 2025 року. Ці дії спрямовані на підрив політичної та економічної стабільності в Молдові

У Північно-Балтійській вісімці високо оцінили дії молдовської влади щодо забезпечення стабільності постачань газу та електроенергії в нинішніх умовах і заявили про наміри посилити міжнародну допомогу Молдові.

У документі зазначається, що нещодавні покращення інфраструктури та збільшення потужностей з передачі електроенергії значно підвищили стійкість Молдови до зовнішнього енергетичного тиску, що відображає прихильність країни до зміцнення своєї енергетичної безпеки.

Ми, як і раніше, рішуче налаштовані підтримувати Молдову у розв'язанні поточних енергетичних проблем і в просуванні реформи енергетичного сектору. Ці зусилля важливі не лише для сталого розвитку Молдови, а й для стабільності всього регіону, особливо у світлі ширших цілей Європи в галузі енергетичної безпеки та російської агресії, що триває проти України