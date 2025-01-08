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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Страны Балтии готовят помощь Молдове после прекращения поставок ей газа - совместное заявление

Страны Балтии готовят помощь Молдове после прекращения поставок ей газа - совместное заявление

Киев  •  УНН

 • 4064 просмотра

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Восемь стран Северной Балтии заявили о намерении усилить помощь Молдове после остановки поставок российского газа с 1 января 2025 года. Страны NB8 высоко оценили действия молдавских властей по обеспечению энергетической стабильности.

Решение российского ПАО "Газпром" о прекращении поставок газа в Молдову направлено на подрыв политической и экономической стабильности в этой стране, говорится в совместном заявлении стран Северной Балтии. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Дании, передает УНН.

Детали

Страны Северной Балтии (NB8, входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония) во вторник, 7 января 2025 года, заявили о намерении усилить помощь Молдове после остановки поставок российского газа. 

Мы отмечаем решение "Газпрома" прекратить поставки газа в Молдову с 1 января 2025 года. Эти действия направлены на подрыв политической и экономической стабильности в Молдове

- говорится в тексте заявления.

В Северо-Балтийской восьмерке высоко оценили действия молдавских властей по обеспечению стабильности поставок газа и электроэнергии в нынешних условиях и заявили о намерениях усилить международную помощь Молдове.

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В документе отмечается, что недавние улучшения инфраструктуры и увеличение мощностей по передаче электроэнергии значительно повысили устойчивость Молдовы к внешнему энергетическому давлению, что отражает приверженность страны к укреплению своей энергетической безопасности.

Мы по-прежнему решительно настроены поддерживать Молдову в решении текущих энергетических проблем и в продвижении реформы энергетического сектора. Эти усилия важны не только для устойчивого развития Молдовы, но и для стабильности всего региона, особенно в свете более широких целей Европы в области энергетической безопасности и продолжающейся российской агрессии против Украины

- добавили в NB8.

"Мы будем работать с Европейской Комиссией и другими ключевыми партнерами, чтобы быть готовыми усилить международную помощь Молдове",- также отмечается в документе.

Напомним

После прекращения транзита российского газа через Украину Приднестровье осталось без поставок, а Молдова перешла на альтернативные источники энергии. Правый берег получает 52% электроэнергии из Румынии, 45% из местных источников.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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