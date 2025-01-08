Страны Балтии готовят помощь Молдове после прекращения поставок ей газа - совместное заявление

Решение российского ПАО "Газпром" о прекращении поставок газа в Молдову направлено на подрыв политической и экономической стабильности в этой стране, говорится в совместном заявлении стран Северной Балтии. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Дании, передает УНН.

Детали

Страны Северной Балтии (NB8, входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония) во вторник, 7 января 2025 года, заявили о намерении усилить помощь Молдове после остановки поставок российского газа.

Мы отмечаем решение "Газпрома" прекратить поставки газа в Молдову с 1 января 2025 года. Эти действия направлены на подрыв политической и экономической стабильности в Молдове - говорится в тексте заявления.

В Северо-Балтийской восьмерке высоко оценили действия молдавских властей по обеспечению стабильности поставок газа и электроэнергии в нынешних условиях и заявили о намерениях усилить международную помощь Молдове.

В документе отмечается, что недавние улучшения инфраструктуры и увеличение мощностей по передаче электроэнергии значительно повысили устойчивость Молдовы к внешнему энергетическому давлению, что отражает приверженность страны к укреплению своей энергетической безопасности.

Мы по-прежнему решительно настроены поддерживать Молдову в решении текущих энергетических проблем и в продвижении реформы энергетического сектора. Эти усилия важны не только для устойчивого развития Молдовы, но и для стабильности всего региона, особенно в свете более широких целей Европы в области энергетической безопасности и продолжающейся российской агрессии против Украины - добавили в NB8.

"Мы будем работать с Европейской Комиссией и другими ключевыми партнерами, чтобы быть готовыми усилить международную помощь Молдове",- также отмечается в документе.

Напомним

После прекращения транзита российского газа через Украину Приднестровье осталось без поставок, а Молдова перешла на альтернативные источники энергии. Правый берег получает 52% электроэнергии из Румынии, 45% из местных источников.