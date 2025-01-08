Президент Азербайджану назвав Вірменію "фашистською державою" та пригрозив її знищенням

Президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав Вірменію "фашистською державою", наголосивши, що "фашизм має бути знищений". Про це він заявив у відеозверненні на своєму офіційному YouTube каналі, передає УНН.

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За словами Алієва, Вірменія фактично є джерелом загрози для регіону, і що її озброєння призведе лише до нової напруги. Також президент Азербайджану наголосив, що "незалежна вірменська держава по суті є фашистською державою".

Оскільки цією країною протягом майже 30 років керували носії фашистської ідеології, то вони сформували цю країну за своєю подобою. Тому фашизм має бути знищений. Його знищить чи керівництво Вірменії, чи ми. Іншого виходу у нас немає - сказав Ільхам Алієв.

Заяви президента Азербайджану позначає чергову ескалацію у відносинах Баку та Єревана.

Офіційна Вірменія поки не коментувала заяв азербайджанського президента.

Нагадаємо

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що росія хотіла зам'яти питання про причини катастрофи літака "Азербайджанських авіаліній".