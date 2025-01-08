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Президент Азербайджана назвал Армению "фашистским государством" и пригрозил ее уничтожением

Президент Азербайджана назвал Армению "фашистским государством" и пригрозил ее уничтожением

Киев  •  УНН

 • 2322 просмотра

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения является источником угрозы для региона и фашистским государством. Он подчеркнул, что фашизм должен быть уничтожен или руководством Армении, или Азербайджаном.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Армению "фашистским государством", подчеркнув, что "фашизм должен быть уничтожен". Об этом он заявил в видеообращении на своем официальном YouTube канале, передает УНН.

Детали

По словам Алиева, Армения фактически является источником угрозы для региона, и что ее вооружение приведет лишь к новому напряжению. Также президент Азербайджана подчеркнул, что "независимое армянское государство по сути является фашистским государством".

Поскольку этой страной на протяжении почти 30 лет руководили носители фашистской идеологии, то они сформировали эту страну по своему подобию. Поэтому фашизм должен быть уничтожен. Его уничтожит или руководство Армении, или мы. Другого выхода у нас нет

- сказал Ильхам Алиев.

Заявления президента Азербайджана обозначает очередную эскалацию в отношениях Баку и Еревана.

Официальная Армения пока не комментировала заявлений азербайджанского президента.

Напомним

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что россия хотела замять вопрос о причинах катастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний".

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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