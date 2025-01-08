Ворог атакує: які області під загрозою атаки
Київ • УНН
У повітряному просторі України зафіксовано підвищену активність ударних безпілотників у кількох регіонах. Дрони рухаються на захід та південний захід через Чернігівську, Київську, Полтавську, Житомирську та Черкаську області.
Було зафіксовано підвищену активність ударних безпілотників у повітряному просторі України. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
Деталі
Увечері Повітряні сили повідомляють про рух груп БпЛА та окремих апаратів у кількох регіонах країни.
Зокрема:
- На півночі Чернігівщини зафіксовано два напрямки руху ударних дронів: один прямує на захід, інший — на південний захід.
- Безпілотники також виявлено на півдні Київщини, Полтавщині (північ та південь), а також на сході Житомирщини. Їхній напрямок руху — захід.
- У Черкаській області зафіксовано БпЛА, що прямує у південно-західному напрямку.
Повітряні сили України уважно відстежують ситуацію, попереджаючи про можливі загрози для цивільного населення. У районах, де спостерігається рух дронів, оголошуються повітряні тривоги.
Мешканцям постраждалих регіонів рекомендується залишатися в укриттях та дотримуватись інструкцій місцевих органів влади.
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