Ворог атакує: які області під загрозою атаки

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У повітряному просторі України зафіксовано підвищену активність ударних безпілотників у кількох регіонах. Дрони рухаються на захід та південний захід через Чернігівську, Київську, Полтавську, Житомирську та Черкаську області.

Було зафіксовано підвищену активність ударних безпілотників у повітряному просторі України. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Увечері Повітряні сили повідомляють про рух груп БпЛА та окремих апаратів у кількох регіонах країни.

Зокрема: 

- На півночі Чернігівщини зафіксовано два напрямки руху ударних дронів: один прямує на захід, інший — на південний захід. 

- Безпілотники також виявлено на півдні Київщини, Полтавщині (північ та південь), а також на сході Житомирщини. Їхній напрямок руху — захід. 

- У Черкаській області зафіксовано БпЛА, що прямує у південно-західному напрямку. 

Повітряні сили України уважно відстежують ситуацію, попереджаючи про можливі загрози для цивільного населення. У районах, де спостерігається рух дронів, оголошуються повітряні тривоги. 

Мешканцям постраждалих регіонів рекомендується залишатися в укриттях та дотримуватись інструкцій місцевих органів влади.

Окупанти просунулися одразу в дев'яти населених пунктах на сході України - DeepState08.01.25, 03:31 • 25165 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
ukrainaУкраїна

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