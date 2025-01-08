Враг атакует: какие области под угрозой атаки: какие области под угрозой атаки

Была зафиксирована повышенная активность ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Вечером Воздушные силы сообщают о движении групп БпЛА и отдельных аппаратов в нескольких регионах страны.

В частности:

- На севере Черниговщины зафиксировано два направления движения ударных дронов: один направляется на запад, другой - на юго-запад.

- Беспилотники также обнаружены на юге Киевщины, Полтавщине (север и юг), а также на востоке Житомирщины. Их направление движения - запад.

- В Черкасской области зафиксирован БпЛА, направляющийся в юго-западном направлении.

Воздушные силы Украины внимательно отслеживают ситуацию, предупреждая о возможных угрозах для гражданского населения. В районах, где наблюдается движение дронов, объявляются воздушные тревоги.

Жителям пострадавших регионов рекомендуется оставаться в укрытиях и следовать инструкциям местных органов власти.

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