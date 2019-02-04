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Ряд стран ЕС признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Ряд стран ЕС признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Киев  •  УНН

 • 8689 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Ряд стран ЕС признал Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Об этом заявили главы МИД Великобритании, Дании, Латвии, Нидерландов, а также президент Франции, правительство Испании и федеральный канцлер Австрии, передает УНН.

Глава британского МИД Джереми Хант в своем Twitter написал, что Великобритания вместе с европейскими союзниками теперь признает Гуайдо временным конституционным президентом.

"Николас Мадуро не назначил президентские выборы в течение установленного нами 8-дневного срока. Таким образом, Великобритания вместе с европейскими союзниками теперь признает Хуана Гуайдо временным конституционным президентом до тех пор, пока не будут проведены выборы, которые заслуживают доверия. Будем надеяться, что это приблизит нас к прекращению гуманитарного кризиса", - написал в понедельник в своем Twitter Джереми Хант.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц также выразил поддержку в Twitter.

"Режим Мадуро пока отказался принять свободные и честные президентские выборы. По этой причине мы считаем, что президент (нацасамблеи Венесуэлы - ред.) Хуан Гуайдо отныне исполняет обязанности и.о. президента в соответствии с Конституцией Венесуэлы", - написал он.

Дания также поддержала Гуайдо.

"Дания признает главу национальной ассамблеи Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы до момента проведения новых свободных и демократических выборов", - написал в своем микроблоге министр иностранных дел страны Андерс Самуэльсен.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич также поддержал Гуайдо.

"Латвия признает и поддерживает Гуайдо, демократически избранного главу национальной ассамблеи, законным временным президентом Венесуэлы. Мы призываем к свободным, справедливым и демократическим президентским выборам", - написал он в Twitter.

О признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы Нидерландами в своем Twitter сообщил глава МИД страны Стеф Блок.

"Восемь дней, отведенных для объявления свободных и прозрачных выборов, закончились сегодня. Королевство Нидерландов признает Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы", - написал он.

Что Гуайдо является фактическим президентом, который может начать избирательный процесс, признал и президент Франции Эммануэль Макрон.

"Венесуэльцы имеют право на свободное и демократическое выражение своего мнения. Франция признает Гуайдо как фактического президента, чтобы он совершил избирательный процесс. Мы поддерживаем контактную группу, созданную совместно ЕС, в этот переходный период", - отметил он в своем Twitter.

Правительство Испании также объявило о признании председателя ассамблеи Венесуэлы президентом.

"Правительство Испании объявляет, что официально признает голову ассамблеи Венесуэлы господина Гуайдо Маркеса президентом, который управляет Венесуэлой. Следующая цель - назначение выборов в кратчайшие сроки. Они должны быть свободными, демократическими, с гарантиями и без исключений. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что общая позиция в рамках Европейского Союза была согласована по инициативе правительства Испании с различными европейскими странами", - цитирует премьер-министра Испании Педро Санчеса euronews.

Напомним, ранее в Италии не признавали Гуайдо президентом Венесуэлы.

А Варшава совместно с другими государствами ЕС намерена поддержать главу национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо.

Nicolas Maduro has not called Presidential elections within 8 day limit we have set. So UK alongside European allies now recognises @jguaido as interim constitutional president until credible elections can be held. Let's hope this takes us closer to ending humanitarian crisis

- Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 4 февраля 2019 г.

Cuenta con nuestro pleno apoyo en sus esfuerzos para restablecer la democracia en #Venezuela , que sufre desde hace demasiado tiempo una mala gestión socialista y una ausencia de Estado de derecho .

- Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 4 февраля 2019 г.

Denmark recognises the President of the National Assembly @jguaido as the interim President of #Venezuela until new free and democratic elections take place. Applaud similar statements from key EU partners. Important EU statement coming up #dkpol

- Anders Samuelsen (@anderssamuelsen) 4 февраля 2019 г.

Latvia recognises and supports Mr. Juan Guaidó, President of the democratically elected National Assembly, as President ad interim of #Venezuela . We call for free, fair and democratic presidential elections @jguaido

- Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 4 февраля 2019 г.

The eight-day period to call for free democratic and transparent elections in Venezuela expired today. The Kingdom of the Netherlands recognizes @jguaido as interim-President of Venezuela. We want freedom and democracy to return to Venezuela asap. https://t.co/RCQNxbdDTu

- Stef Blok (@ministerBlok) 4 февраля 2019 г.

Los Venezolanos tienen el derecho de expresarse libremente y democráticamente. Francia reconoce a @jguaido como "presidente encargado" para implementar un proceso electoral. Apoyamos al Grupo de contacto, creado con la UE, en este período de transición. https://t.co/7cgpdgz7TN

- Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 4 февраля 2019 г.

Reconozco como presidente encargado de Venezuela a @jguaido , con un horizonte claro: la convocatoria de elecciones presidenciales libres, democráticas, con garantías y sin exclusiones.
No daré ni un paso atrás.
Por la libertad, la democracia y la concordia en #Venezuela

- Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 4 февраля 2019 г.

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