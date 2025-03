Ряд стран ЕС признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Глава британского МИД Джереми Хант в своем Twitter написал, что Великобритания вместе с европейскими союзниками теперь признает Гуайдо временным конституционным президентом.

"Николас Мадуро не назначил президентские выборы в течение установленного нами 8-дневного срока. Таким образом, Великобритания вместе с европейскими союзниками теперь признает Хуана Гуайдо временным конституционным президентом до тех пор, пока не будут проведены выборы, которые заслуживают доверия. Будем надеяться, что это приблизит нас к прекращению гуманитарного кризиса", - написал в понедельник в своем Twitter Джереми Хант.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц также выразил поддержку в Twitter.

"Режим Мадуро пока отказался принять свободные и честные президентские выборы. По этой причине мы считаем, что президент (нацасамблеи Венесуэлы - ред.) Хуан Гуайдо отныне исполняет обязанности и.о. президента в соответствии с Конституцией Венесуэлы", - написал он.

Дания также поддержала Гуайдо.

"Дания признает главу национальной ассамблеи Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы до момента проведения новых свободных и демократических выборов", - написал в своем микроблоге министр иностранных дел страны Андерс Самуэльсен.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич также поддержал Гуайдо.

"Латвия признает и поддерживает Гуайдо, демократически избранного главу национальной ассамблеи, законным временным президентом Венесуэлы. Мы призываем к свободным, справедливым и демократическим президентским выборам", - написал он в Twitter.

О признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы Нидерландами в своем Twitter сообщил глава МИД страны Стеф Блок.

"Восемь дней, отведенных для объявления свободных и прозрачных выборов, закончились сегодня. Королевство Нидерландов признает Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы", - написал он.

Что Гуайдо является фактическим президентом, который может начать избирательный процесс, признал и президент Франции Эммануэль Макрон.

"Венесуэльцы имеют право на свободное и демократическое выражение своего мнения. Франция признает Гуайдо как фактического президента, чтобы он совершил избирательный процесс. Мы поддерживаем контактную группу, созданную совместно ЕС, в этот переходный период", - отметил он в своем Twitter.

Правительство Испании также объявило о признании председателя ассамблеи Венесуэлы президентом.

"Правительство Испании объявляет, что официально признает голову ассамблеи Венесуэлы господина Гуайдо Маркеса президентом, который управляет Венесуэлой. Следующая цель - назначение выборов в кратчайшие сроки. Они должны быть свободными, демократическими, с гарантиями и без исключений. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что общая позиция в рамках Европейского Союза была согласована по инициативе правительства Испании с различными европейскими странами", - цитирует премьер-министра Испании Педро Санчеса euronews.

Напомним, ранее в Италии не признавали Гуайдо президентом Венесуэлы.

А Варшава совместно с другими государствами ЕС намерена поддержать главу национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо.

