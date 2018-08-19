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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина вырвала победу у Македонии в отборе на ЧЕ по волейболу

Киев • УНН

 • 8107 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Мужская сборная Украины по волейболу успешно завершила второй поединок квалификационного турнира к чемпионату Европы, сообщает УНН со ссылкой на ФВУ.

Украина вырвала победу у Македонии в отборе на ЧЕ по волейболу

В противостоянии с Македонией первые два сета закончились в пользу соперника — 27:25 и 26:24. Однако подопечные Угис Крастиньш переломили ход событий — 25:20, 25:20 и в “золотом” сете склонили чаши на свою сторону — 15:12.

Стоит добавить, что в Македонии лучшим бомбардиром вновь стал Никола Георгиев (25 очков), а среди Украинских наиболее отличившихся Ян Ерещенко (19 очков), Владимир Тевкун (15), Дмитрий Терьоменко и Дмитрий Виецький (по 14), Алексей Клямар (13) и Юрий Семенюк (8).

Таким образом, украинцы имеют 5 очков в турнирной таблице группы F и занимают первую ступень. Македония идет второй — 3.

Отметим, что 22 августа венгерских волейболистов (3 очка) “экзаменовать” в Запорожье украинцы.

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