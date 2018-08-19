Україна вирвала перемогу у Македонії у відборі на ЧЄ з волейболу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Чоловіча збірна України з волейболу успішно завершила другий поєдинок кваліфікаційного турніру до чемпіонату Європи, повідомляє УНН із посиланням на ФВУ.
У протистоянні з Македонією перші два сети закінчилися на користь суперника — 27:25 та 26:24. Проте підопічні Угіса Крастіньша переломили хід подій — 25:20, 25:20 і в “золотому” сеті схилили чаші на свою сторону — 15:12.
Варто додати, що у Македонії найкращим бомбардиром знову став Нікола Георгієв (25 очок), а серед українців найбільше відзначилися Ян Єрещенко (19 очок), Володимир Тевкун (15), Дмитро Терьоменко і Дмитро Вієцький (по 14), Олексій Клямар (13) та Юрій Семенюк (8).
Таким чином, українці мають 5 очок в турнірній таблиці групи F і посідають перший щабель. Македонія йде другою — 3.
Зазначимо, що 22 серпня угорських волейболістів (3 очки) “екзаменуватимуть” у Запоріжжі українці.